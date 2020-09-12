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أخبار العالم

كورونا في أفريقيا.. خريطة انتشار الوباء داخل القارة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية، قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,339,171 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 32,356 حالة وفاة وتعافى 1,076,207 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وحصدت دولة جنوب أفريقيا المركز الأول من حيث الدولة الأكثر تأثرا بـ فيروس كورونا المستجد داخل القارة السمراء، حيث سجلت 646.4 ألف إصابة بالوباء فيما سجلت نيجيريا 56 ألف إصابة، أما غانا فقد سجلت 45.4 ألف حالة إصابة، وكينيا سجلت 35.8 ألف إصابة، والكاميرون 20 ألف إصابة.


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وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت  قرار شركة “أسترازينيكا” البريطانية بوقف اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد بأنه “جرس إنذار”.


وقالت سمية سواميناثان كبيرة علماء المنظمة : “هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين”.


وعلقت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.


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