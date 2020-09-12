استهداف مشروع إيراني شمال سوريا.. تفاصيل ضربات إسرائيل على حلب

قصفت إسرائيل فجر أمس الجمعة مشروع عسكري إيراني في منطقة السفيرة في حلب في شمال سوريا.





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه في الساعة الواحدة والنصف صباح أمس الجمعة، قام العدو بعدوان جوي مستهدفًا محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ.





وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن القصف استهدف مواقع إيران قرب حلب".





ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف في سوريا معظمها هي مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية أو موالية لإيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، كما طالت الغارات مرات عدة مواقع للجيش السوري ولا تعلق إسرائيل إجمالًا على هذه الضربات، إنما أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارًا أنهم لن يسمحوا بتجذر إيران بالقرب من حدود إسرائيل.





على صعيد آخر، أفادت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية بإرسال روسيا منظومة "جيرميس" الصاروخية المضادة للدروع المطورة إلى إدلب الخاضعة لاتفاق هدنة بين موسكو وأنقرة.



