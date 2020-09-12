في أقل من 24 ساعة.. فيديو أنس وأصالة يحقق 12 مليون مشاهدة

هنأت الإعلامية لميس سلامة، الزوجين اليوتيوبر أصالة المالح وأنس مروة بالمولود الثاني والذي تم الإعلان عنه في أكبر حفل على مستوى العالم لتحديد جنس المولود.





وأشارت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوار فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنه بمجرد الإعلان تم إقامة حفل على برج خليفة لإعلان جنس المولود.





وأضافت أن فيديو الإعلان عن جنس المولود بمجرد نزوله على مواقع السوشيال ميديا حقق 12 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، معقبة: "دا رقم خيالي"، وأنهم عملوا تريند قوي جدا.



