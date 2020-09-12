لقاء سويدان: لا مانع من اللجوء إلى عمليات التجميل





وأكدت لقاء من خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد: أجريت عملية تجميل في أنفي لأنني كنت في حاجة الى هذه العملية بالإضافة إلى أنني لست ضد هذا الموضوع وسوف ألجا إليه مرة أخرى لو كنت في حاجة إليه.





آخر أعمال لقاء مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.





قالت الفنانة لقاء لقاء سويدان إنه لا مانع من اللجوء إلى عمليات التجميل خاصة عند الحاجة إليها.