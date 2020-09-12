الشباب والرياضة بالشرقية تنظم قوافل ثقافية متنقلة بالتعاون مع مكتبة مصر

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ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب عن قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتنظيم قوافل ثقافية متنقلة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق لتجوب مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة حرصًا منها على تنمية الوعي الفكري والثقافي للشباب بمختلف فئاتهم العمرية ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية.





أوضح وكيل وزارة الشباب أن القوافل الثقافية المتنقلة إنطلقت من مركز شباب ههيا يوم الخميس الماضي ومن المقرر إنطلاقها بمراكز شباب تلبانة بمركز ومدينة منيا القمح يوم الخميس17 سبتمبر 2020 ومركز شباب القنايات يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 ،و مركز شباب الهوابر بمركز ومدينة ديرب نجم يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 وذلك من الساعة الخامسة حتي السابعة مساء.