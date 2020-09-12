رقم قياسي يطارد ليفربول أمام ليدز يونايتد

بات فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد عندما يواجه نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من الـ"بريميرليج".





ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه، الذي سجل باسمه الموسم الماضي، و ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية، بعد غياب 30 عامًا عن منصة التتويج ببطولة الـ"بريميرليج".





ويهدف الريدز للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات التي يخوضها على ملعبه، منذ موسم 2016-2017.





وفي حال فوزه على ليدز يونايتد، سيصل إلى المباراة رقم 60 على التوالي بدون أي هزيمة على ملعبه، ليقترب من معادلة الرقم القياسي الذي حققه الفريق مع بوب بايسلي (63) مباراة في الفترة من 1978 إلى 1981.





وكان ليفربول تلقى آخر هزيمة على ملعبه في 23 أبريل من عام 2017، أمام كريستال بالاس.



