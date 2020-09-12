كيف ستتم حماية الطلاب من كورونا في أيام تواجدهم بالمدرسة؟.. التعليم تجيب

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود غرف عمليات على مستوى وزارتي التربية والتعليم والصحة؛ لمتابعة تأمين سير العام الدراسي الجديد في المدارس في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.









وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، خطة التعامل مع الطلاب في العام الدراسي الجديد :





- سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول المدرسة

- أي طالب درجة حرارته 37.5 لن يدخل المدرسة وسيكون هناك غرفة لعزل أي طالب مشتبه في مرضه

- سيتم تنظيم برامج تدريبية توعوية عبر الفيديو كونفرانس لبدء حملة التوعية ضد فيروس كورونا في المدارس

- سيتم التنسيق مع المحليات للتخلص من نفايات كمامات طلاب المدارس

- سيكون لدى وزارتي التربية والتعليم والصحة ، قاعدة بيانات كاملة بالأسر المصابة بفيروس كورونا في مصر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة مع أبناء هذه الأسر

- لن تقل المسافة بين كل طالب وآخر أثناء الجلوس في الفصل عن متر وقد تصل لمتر و نصف إن أمكن

- سيجلس الطلاب في الفصول في وضع شطرنجي لضمان التباعد اللازم بين كل طالب واخر (بحيث لا يجلس طالب بمسافة قريبة من زميله)

- سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة

- سيتم توفير عدد كافٍ من البوسترات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة

- سيتم توفير طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.









جدير بالذكر أن الوزارة قامت بالتأكيد على السادة مديري المديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين أثناء العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي.



