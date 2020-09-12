النجم الساحلي يعلن إصابة أمين بن عمر بفيروس كورونا

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم السبت، إصابة لاعبه أمين بن عمر بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح ثاني لاعب تثبت إصابته بالعدوى في الفريق بعد ياسين الشيخاوي.

وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن التحاليل التي أجريت على لاعبي الفريق والإداريين وأعضاء الجهاز الفني أمس الجمعة، أثبتت إصابة اللاعب أمين بن عمر بالعدوى".



