الكويت تسجل 736 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت بتسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وبلغ إجمالي الإصابات داخل الكويت 94.211 حالة.





وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ووصل إجمالي الوفيات إلى 558 حالة.





أعلنت الصحة الكويتية شفاء 744 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 84404 حالات.





وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.