بقيمة ٢٣ مليار جنيه.. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الاقتصادى و القضايا التموينية عن ضبط (9064 قضية تموينية متنوعة).









وجاء ابرز تلك القضايا ضبط (175) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1549 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (209115) جنيه و ضبط (32) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (187143 لتر) لبيعها فى السوق السوداء و ضبط (8857) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1000,785) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (379) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (269,122) طن ، وكذا ضبط (74) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (109,417) طن.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (76223) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60315576) جنيه.





و فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1540) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى (141) قضية ضرائب عامة، كشف (276) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (200) قضية فى مجال الجمارك ، (4) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (397) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (346) حكم قضائى، (156) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، (9) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام، إحتيال مصرفى، طلب رشوة إستغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت ( 23439366317 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1425) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (7متهمين) ارتكبوا (3) وقائع متنوعة.





وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (122) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية وفى مجاب قضايا المسطحات المائية تم ضبط (665) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1450) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (145) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (149) قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (102) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (464) لنش سياحى.



