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مرأة

احذر من القاتل الصامت.. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بأمراض خطيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني عدد متزايد من الأشخاص في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم الذي لا تتم إدارته بشكل فعال، بينما أشارت البيانات السابقة إلى أن التحكم في ضغط الدم يتحسن ، وتظهر البيانات من السنوات القليلة الماضية انخفاضًا في المعدلات.

ووفقا لموقع health يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والعديد من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى، ويجب على الناس مراقبة ضغط الدم لديهم وفحصه مرة واحدة على الأقل كل عام.

يمكن لأفراد الأسرة المساعدة من خلال تشجيع أحبائهم على اتخاذ خيارات نمط حياة صحي، وتشير دراسة جديدة إلى أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يمثل مشكلة متنامية بين البالغين في الولايات المتحدة.

تم تقديم النتائج هذا الأسبوع في الجلسات العلمية الافتراضية العلمية لجمعية القلب الأمريكية لارتفاع ضغط الدم لعام 2020 والتقرير  الذي لم يكن لاستعراض الأقران أو تنشر بعد يرسم صورة قاتمة عن المشهد الحالي.

أظهرت البيانات التي تم جمعها حتى عام 2014 أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين يتحكمون في ضغط الدم ، لكن بيانات عامي 2015 و 2016 أظهرت انخفاضًا بأكثر من 6 بالمائة.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت النسبة المئوية للبالغين في الولايات المتحدة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخاضع للرقابة بنسبة 11 بالمائة بين عامي 2013 و 2018. كما انخفضت نسبة البالغين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر الذين يعانون من ضغط الدم الخاضع للتحكم بنسبة 10 بالمائة تقريبًا بين عامي 2009 و 2018.


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