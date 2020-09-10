القاتل الصامت.. ضغط الدم حيل تخلصك منه بدون أدوية

بكبر السن، لكن الشباب ليسوا محصنين؛ فهناك العديد من الأسباب التي تجعلهم عرضةً لارتفاع

و يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تجنب الإدمان



تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.





أعشاب صحية







تعد الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم ويعد الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم‏ فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.







ممارسة الرياضة