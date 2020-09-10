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مرأة

القاتل الصامت.. ضغط الدم حيل تخلصك منه بدون أدوية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أسباب عدة وراء ارتفاع ضغط الدم ولكن عادةً يربط الناس ارتفاع ضغط الدم بكبر السن، لكن الشباب ليسوا محصنين؛ فهناك العديد من الأسباب التي تجعلهم عرضةً لارتفاع ضغط الدم.


ووفقًا لموقع "هيلث" فإن أسباب تعرض الشباب لارتفاع ضغط الدم

- التدخين
- زيادة الوزن أو السمنة
- قلة النشاط البدني
- كثرة الملح في النظام الغذائي
- ضغط عصبى
- كبار السن
- علم الوراثة
- تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم
- توقف التنفس أثناء النوم

حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع

يلعب أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم إليك حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع وبعض المشروبات المذهلة لتقليل  الضغط المرتفع
فقدان الوزن
ويعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تجنب الإدمان

 تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.

أعشاب صحية

تعد الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم ويعد الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم‏ فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.

ممارسة الرياضة 
 إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.
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