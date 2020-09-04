علاج انخفاض ضغط الدم .. معلومات تريحك من هذا الشبح نهائيا

يعتمد علاج انخفاض ضغط الدم بشكل أساسي على معرفة السبب والعمل على علاجه مثل الأنيميا أو انخفاض الكورتيزول أو خلل فى التوازن بين البوتاسيوم والصوديوم أو مشاكل القلب .. أما تناول الاطعمة والمشروبات أو حتى الأدوية التى ترفع معدلات الضغط فهي ليست علاج وأنما حل مؤقت يساعد فى الحفاظ على توازن الجسم لحين اكتشاف السبب وعلاجه.





نقدم لكم علاج انخفاض ضغط الدم باهم واشهر الطرق المتبعة وفقا لما ذكره موقع " mayoclinc" و موقع "manhattancardiology" وموقع " webmed" .

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علاج انخفاض ضغط الدم

إليكم أهم أدوية علاج انخفاض ضغط الدم وكيفية عمل كل منها :





فلودروكورتيزون

يساعد فى علاج معظم أنواع انخفاض ضغط الدم ، ويعمل عن طريق تعزيز احتباس الصوديوم في الكلى ، مما يتسبب في احتباس السوائل وبعض التورم ، وهو أمر ضروري لتحسين ضغط الدم. لكن احتباس الصوديوم يؤدي إلى فقدان البوتاسيوم لذلك عند تناول من المهم الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم كل يوم.





لا يحتوي فلودروكورتيزون على أي من الخصائص المضادة للالتهابات مثل الكورتيزون أو البريدنيزون ولا يبني العضلات مثل الستيرويدات الابتنائية.





ميدودرين

ينشط الميدودرين المستقبلات الموجودة في أصغر الشرايين والأوردة لزيادة ضغط الدم. يتم استخدامه للمساعدة في زيادة ضغط الدم عند الوقوف لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الوضعي المرتبط بخلل في الجهاز العصبي .





علاج انخفاض ضغط الدم بالأغذية





تناول الأطعمة المالحة مثل الزيتون والجبن القريش والحساء المعلب أو التونة كما يمكن إضافة ملح الطعام أو ملح البحر إلى وجبات ولكن يجب الانتباه ان الاسراف فى الملح على المدى الطويل يضر الكلى.





تساعد القهوة في رفع ضغط الدم المنخفض.. تتسبب المشروبات مثل القهوة والشاي المحتوي على الكافيين في زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع مؤقت في ضغط الدم ولكن اذا كان قلبك لا يتحمل هذا التغيير فقم باضافة القليل من اللبن اليها لتمد القلب ببعض البوتاسيوم، عادة ما يكون هذا التأثير قصير المدى .





يجب تناول البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لأنها غنية بفيتامين ب 12 ونقصه يسبب الإصابة بفقر الدم الذي يخفض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط بالإضافة إلى تلف الأعضاء والأعصاب.

يجب أن تتناول الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص لانها غنية بحمض الفوليك المعروف بـ فيتامين ب 9 ونقصه يتسبب فى فأعراض انخفاض ضغط الدم والانيميا.





ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات خاصة المصنعة لأنها تميل لهضم بسرعة كبيرة مقارنة بالأطعمة الأخرى مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، والابتعاد عن الكحوليات، وتقليل حجم الوجبة .





علاج هبوط الضغط والدوخة





يمكن علاج هبوط الضغط والدوخة ببعض التغييرات فى النظام الغذائي ونمط الحياة ويحقق الكثير منها نتائج سريعة.

اشرب المزيد من السوائل أثناء الطقس الحار وأثناء المعاناة من مرض فيروسي ، مثل الزكام أو الأنفلونزا .

تناول نظام غذائي غني بالملح.

اشرب الكثير من السوائل غير الكحولية.

تجنب الوقوف في مكانه لفترات طويلة من الزمن.

اطلب من طبيبك تقييم الوصفات الطبية والأدوية التى تتناولها لمعرفة ما إذا كان أي منها يسبب هذه الأعراض.

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم .

كن حذرًا عند النهوض من النوم أو الجلوس فيجب ان تفعل ذلك بشكل بطئ للمساعدة في تحسين الدورة الدموية.

ارفع رأس سرير ليلًا بوضع الطوب أو الكتل تحته.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة.

تجنب الإجهاد أثناء وجودك على المرحاض.

تجنب التعرض للماء الساخن فترة طويلة، مثل الحمامات الساخنة والمنتجعات الصحية. إذا شعرت بالدوار ، اجلس استخدم كرسي مانع للانزلاق مصمم للاستخدام في الدش وأحواض الاستحمام.

لتجنب مشاكل انخفاض ضغط الدم وتقليل نوبات الدوخة بعد الوجبات تناول وجبات أصغر متعددة على مدار اليوم.





درجات انخفاض الضغط

حدد بعض الخبراء درجات انخفاض الضغط على أنها قراءات نبضات المريض التى تكون أقل من 90 ملم زئبق انقباضي أو 60 ملم زئبق انبساطي. إذا كان أي من الرقمين أقل من ذلك ، يكون الضغط منخفض بمعدل أقل من الطبيعي.

قد يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرًا حيث يكون هناك تغيير 20 ملم زئبق فقط - انخفاض من 110 انقباضي إلى 90 ملم زئبق انقباضي ، على سبيل المثال - يمكن أن يسبب الدوخة والإغماء عندما يفشل الدماغ في تلقي الدم الكافي.





ماذا يؤكل عند انخفاض الضغط

يؤكل عند انخفاض الضغط الطعام الذى يحتوى على نسبة أملاح عالية مثل المخللات والجبن الرومى أو الاطعمة الغنية بالصوديوم مثل الزيتون والجزر ، والاطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية والشيكولاتة الغامقة ، وإذا كان المريض يعانى من الانيميا فأفضل شئ له هو الطماطم الطازجة.





ومن اهم المعلومات الخاطئة المتداولة عن علاج انخفاض الضغط هى أن تناول الجنزبيل أو البرتقال يساعدان فى رفعه والحقيقة عكس ذلك فهما من أكثر الاشياء التى تخفض ضغط الدم لذا ينصح بالابتعاد عنهما.



