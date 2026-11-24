



في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تواصل جامعة عين شمس جهودها لتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية والمؤسسية، من خلال إعداد خطة استراتيجية لتطبيق نموذج الفئة الأولى (Tier 1)، الذي يضم الجامعات الرائدة عالميًا في جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتنافسية الدولية.

وفي هذا الإطار، عقد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اجتماعًا لمناقشة «خريطة الطريق الاستراتيجية نحو الفئة الأولى (Tier 1)»، واستعراض مؤشرات الأداء المستهدفة ومتطلبات تحقيقها، إلى جانب مناقشة الموازنة التقديرية اللازمة لتنفيذ الخطة على مدار ثلاث سنوات، خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات والمراكز بالجامعة، واللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد الجمال، رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، والأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون التعليم والطلاب.

واستهل الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين الاجتماع ،بالترحيب بالسادة الحضور مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد استراتيجيتها المستقبلية، من خلال إشراك عمداء ووكلاء الكليات وممثلين عن مختلف التخصصات والقطاعات، وتشكيل فرق عمل متكاملة تضم ممثلين عن القطاع الهندسي وتكنولوجيا المعلومات (IT) وغيرها من القطاعات؛ لتحويل الرؤى والمقترحات إلى مشروعات محددة وخطط تنفيذية وفق أولويات واضحة، بما يعزز تنافسية الجامعة ويرتقي بمخرجات العملية التعليمية.

واستعرض سيادته الركائز الاستراتيجية للتطوير نحو الفئة الأولى، والتي تشمل كفاءة التعليم والبيئة الطلابية المتكاملة، والتميز البحثي والابتكار والأثر المجتمعي والتحويلي، والحوكمة والتميز المؤسسي، والاستدامة المالية وكفاءة استخدام الموارد، والتحول الرقمي والحرم الجامعي الذكي، وذلك ضمن منظومة تضم 12 معيارًا للارتقاء بالأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع خمسة محاور رئيسية تمثل الإطار التنفيذي لخريطة الطريق الاستراتيجية، أولها تطوير البنية التحتية الإنشائية للجامعة، من خلال رفع كفاءة المباني والفراغات الداخلية، وتطوير المعامل والمدرجات والفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والمرافق والمداخل والممرات، بما يوفر بيئة تعليمية وبحثية ملائمة للمعايير المستهدفة.

ويتمثل المحور الثاني في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، من خلال تحديث التجهيزات الرقمية ورقمنة الخدمات والعمليات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب تجهيز المعامل المتخصصة بمختلف الكليات، بما يدعم جودة التعليم والتدريب العملي ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

أما المحور الثالث فيركز على تطوير التعليم والبيئة المتكاملة للطلاب، من خلال تعزيز الإرشاد والدعم الأكاديمي، ورفع الجاهزية المهنية للخريجين، ومواءمة البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توظيف المنصات الرقمية الداعمة للعملية التعليمية، ومنها منصة (ASU PRISM) لتقييم البرامج الدراسية، ومنصة (Edusofx) لتحليل المقررات ودعم تعلم الطلاب، والمتكاملة مع منصة (ASU2LEARN).

ويتناول المحور الرابع تعزيز التميز البحثي والتطوير والابتكار، من خلال الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتحسين مؤشرات النشر الدولي، ودعم الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي، واستعراض عدد من المشروعات المستهدفة، منها تطوير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة، ومركز البحوث ما قبل الإكلينيكية والتحويلية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإزالة الملوثات العضوية الثابتة من مياه الصرف.

ويختص المحور الخامس بـ تطوير المنظومة الرقمية للجودة والحوكمة والتميز المؤسسي، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة للأرشفة وإدارة الجودة، ومتابعة الخطط وقياس مؤشرات الأداء بصورة لحظية، وتطوير الاستبيانات الذكية وقياس رضا المستفيدين، وتوظيف التحليل التنبؤي لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب أتمتة التقييم الذاتي الرقمي للكليات، وتفعيل منصة للتطوير المهني وإدارة برامج التدريب والتأهيل إلكترونيًا.

كما استعرض الاجتماع الموازنة التقديرية المبدئية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير المستهدفة، وفق متطلبات المحاور المختلفة والجدول الزمني المقترح على مدار السنوات الثلاث.

وفي ختام الاجتماع، فُتح باب النقاش للاستماع إلى آراء ومقترحات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشأن تحديد أولويات التنفيذ وتطوير المشروعات المقترحة وآليات تنفيذها، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، بما يسهم في تحويل خريطة الطريق الاستراتيجية إلى خطوات تنفيذية محددة، وتحقيق مستهدفات الجامعة نحو الفئة الأولى (Tier 1)، وتعزيز مكانتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.