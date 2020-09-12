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سيارات

ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:02 م
فيراري ferrari f8
فيراري ferrari f8 spider
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اشرف عطية
تجربة سيارة جامحة فئة السوبر كار هي حقا تجربة فريدة من نوعها فعندما تقوم بقيادة سيارة بمحرك V8 جائزة المحرك الدولي لمدة أربع سنوات متتالية سعة 3900 سي سي متصل بدبل تيربو يولد قوة 711 حصانًا فيجب ان تعلم جيدا أنك تركب سيارة جامحة . 

جموح المحرك يفقدك السيطرة علي السيارة في كثير من الاحيان خصوصا ان المحرك يستطيع أن يصل لسرعة 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط وتصل سرعتها حتى 380 كم في الساعة وهو رقم مرعب حقا . 

يجب ان يعلم سائق المركبة انة عندما يقود سيارتة علي سرعة 100 او 200 فليست فقط سيارتة فقط هي التي تسير بهذة السرعة بل جسده ايضا وجميع اعضائه الداخلية تسير بنفس السرعة و هو شيئ مخيف ان تطير بقلبك و عقلك بسرعة تقترب من 400 كم في الساعة فيجب ان تؤمن طريقة التوقف حتى لا تتأذى . 

و قد تعرض الإعلامي السعودي عبد الرحمن الرمال، لحادث سير أثناء تجربته لسيارته الجديدة ferrari f8 ، والتي يبلغ سعرها  4 ملايين ونصف المليون جنيه مصري.

وكشفت صور الحادث المتداولة، عن تلفيات باهظة لحقت بالسيارة فيراري F8 سبايدر 2020، بعد إصدامها في سور لأحد جانبي الطريق، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي للسيارة و سنعرض عليكم مواصفاتها بشكل مفصل . 

تتمتع ferrari f8 spider بشخصية رياضية قوية وهيكل ديناميكي مذهل يدعم سرعتها كما يمتزج الجناحان الخارجان منها بشكل متناغم مع هيكل السيارة، مما يعزز الصورة البصرية للسيارة من جميع الزوايا.

و حصلت فيراري ferrari f8 spider على مجموعة من الأنظمة الجديدة التي ترفع الأداء ومنها نظام Ferrari Dynamic Enhancer الذي يحسن الديناميكية الهوائية للسيارة . 

و تم إضافة نظام Ferrari Variable Torque Management الذي يتحكم بعزم السيارة، ونظام Adaptive Performance Launch الذي يخفض من انزلاق العجلات و يقلل من احتكاك السيارة بالأرض أثناء تسارعها ليضمن تسارع ثلث و سهل .
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد
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