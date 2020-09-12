بالأحضان.. هند عبد الحليم في أحدث ظهور بصحبة زوجها

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة لها، ظهرت فيها بصحبة زوجها .





واحتفلت هند بزفافها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.





جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" .





الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.