الفلاحين: مساحة الأرض الزراعية 3%.. واستصلاح الصحراوي يحتاج ملايين الجنيهات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إ ن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3 % فقط من المساحة الكلية للجمهورية التي تقدر 1.002.000 كيلومتر مربع وعدد السكان يزيد على مائة مليون نسمة بما يعني أن التعدي على الأراضي الزراعيه كارثة قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة الفقر وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد والعباد.









وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لــ صدى البلد أن البناء على الأراضي الزراعية ومحاولة استصلاح أراض صحراوية يعد إهدارا للوقت والمال ومن الأفضل الإبقاء على الأراضي الزراعية كما هي.









وتابع نقيب عام الفلاحين أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن الأرض الزراعية هي الرئة التي تتنفس منها جميع الكائنات الحية على سطح الأرض وهي مخزن الغذاء الذي لا ينتهي.









وأشار أبو صدام إلى أن الأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين وانقراضها يعني تحكم الدول المصدرة في مصير المصريين".







