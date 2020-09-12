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فن

وفاة علي رجب| تفاصيل فيلم أخير له لم ير النور بسبب مَثَل إباحي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:01 م
على رجب مع ويزو
على رجب مع ويزو
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل المخرج على رجب عن 56 عاما بعد شعوره بتعب شديد اثناء توجهه الى منزل الشاعر احمد شتا. 


وجاء رحيل على رجب قبل ان يشاهد عمله السينمائى الاخير "ويزو سكول" والذى انتهى من تصويره منذ عامين تقريبا. 


وشهد العمل الذى لم ير النور حتى الان العديد من الازمات وخاصة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث رفضت الرقابة عرض البرومو الدعائي لفيلم "ويزو سكول"، الذي تجسد دور بطولته نجمة "مسرح مصر" دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، وذلك بدعوى احتواء الفيلم على إيحاءات خادشة للحياء، ما جعل مصيره على المحك.


وكان كشف على رحب بعض التفاصيل عن أزمة الفيلم مع الرقابة فى تصريحات صحفية سابقة قائلا : "ما زال الفيلم يواجه مشاكل مع جهاز الرقابة للمصنفات الفنية، رغم أني استجبت لطلباتهم، وحذفت واحدة من 3 ملحوظات أبدوها". 


وكان رجب أكد، في وقت سابق، أن رئيس جهاز الرقابة أوقف تصريح الفيلم بسبب مثل شعبي شهير لا يحمل "أي إباحة"، على حد قوله وقال : "مسيرك يا كوسة تيجي على سن المقوار، مثل شعبي يعبر عن الصبر الطيب، إلا أن الرقابة فسرته على أنه مثل إباحي".


"ويزو سكول" البطولة الأولى لنجمة "مسرح مصر" الفنانة دينا محسن، ويشاركها العمل كل من عمر خورشيد، وسامي مغاوري، وعلا رامي، وعبدالباسط حمودة، ونجوم "مسرح مصر" سارة عبدالفتاح، وبيشوي، وهو عمل من تأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب.​
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