بينها 18 مقاتلة رافال.. اليونان تعلن عن صفقة عسكرية ضخمة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم السبت أن اليونان ستشتري 18 طائرة مقاتلة فرنسية جديدة من طراز "رافال" و4 فرقاطات لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد، وسط توتر متزايد مع تركيا في شرق البحر المتوسط.





ونقلت صحيفة "جريك ريبورتر" عن رئيس الحكومة اليونانية قوله إن القدرات العسكرية للبلاد سيتم تعزيزها أيضا بمروحيات من طراز Romeo SH-60 Seahawk، وعدد من الطوربيدات والصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ موجهة.





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كما أعلن المسؤول اليوناني الاستعانة بـ15000 مجندا محترفا جديدا، مؤكدا العمل على تنشيط صناعة الدفاع اليونانية.



