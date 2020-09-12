طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة

عادةً ما يؤدي الضغط ببساطة بجانب الجذر إلى إجباره على الظهور على السطح ، وهذا ما يسمى "الارتفاع" وسيؤدي إلى الحد الأدنى من الألم أو التورم بعد الاستخراج.

ويجب أن تتوقع بعض الألم والتورم وستحتاج إلى مسكنات للألم لعدة أيام، قد تحتاج أيضًا إلى مضادات حيوية وسيتم وصفها.





يجب أن يكون الألم والتورم في ذروتهما في صباح اليوم التالي ويجب أن يختفي خلال 7 إلى 10 أيام.





كما يجب شطف فمك بالماء الدافئ المالح بعد الوجبات وغسول الفم كورسوديل صباحا ومساء لمدة 10 أيام سوف يساعد.



