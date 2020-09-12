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فن

فرعون السينما المصرية.. قصة مرض عبد الرازق الشيمي وآخر أعماله

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:26 م
عبد الرازق الشيمى
عبد الرازق الشيمى
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أحمد إبراهيم
أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه صباح اليوم. 

ونرصد 7 معلومات عن فرعون السينما المصرية عبد الرازق الشيمى. 

بدأ عبد الرازق مشواره الفنى فى منتصف التسعينيات وشارك عام 1998 فى مسلسل "نحن لا نزرع الشوك".

قدم عبدالرازق فى الدراما ما يقرب من 50 عملاً فى مشواره الفنى. 

اشتهر فى السينما بشخصية فرعون التى قدمها فى فيلم "بلية ودماغة العالية" مع الفنان محمد هنيدى عام 1999. 

كانت له تجربة فى المسرح مع محمد هنيدى أيضا بعنوان "عفروتو" عام 1999.

شارك فى الفوازير من خلال تجربة وحيدة أيضا بعنوان "خليك جريء" بشخصية "طارق مانشيستر" عام 2001.

كان اخر اعماله مسلسل "الاخ الكبير" مع محمد رجب عام 2020.

أعلن شقيقه قبل رحيل عبد الرازق بأيام قليلة عن تفاصيل مرضه وكتب عبر فيسبوك : "ربنا يقومك بالسلامة ويخفف عنك ويجعل تعبك فى ميزان حسناتك ويشفيك يا ابن أمي وأبويا، ودايما سند الاخ لا يعوض، اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه واشفي المرضى اجمعين".
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