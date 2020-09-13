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اقتصاد

الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك لهذا السبب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسبوع الجاري؛ للاقتراض من البنوك المصرية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإنه تقرير تقدير حجم الاحتياجات التمويلية المقرر اقتراضها من الجهاز المصرفي لهذا الأسبوع بقيمة تبلغ 44 مليار جنيه.

وفقا للتقرير فإنه من المقرر تدبير تلك الاحتياجات التمويلية علي مدي 3 عطاءات من أذون وسندات الخزانة العامة، خلال الأسبوع الجاري.

وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات المالية المقرر عرضها علي البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

وتسعي وزارة المالية لبيع أذون خزانة من أجال " 91، 273، 182، 364" يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ37.5 مليار جنيه، إذ تستهدف أن تبيع أجلي 91 و 273 يوما غدا الأحد بقيمة تبلغ 18 مليار جنيه.

ومع قدوم الخميس المقبل سيتم بيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 19.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه.
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