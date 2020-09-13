الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك لهذا السبب





بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإنه تقرير تقدير حجم الاحتياجات التمويلية المقرر اقتراضها من الجهاز المصرفي لهذا الأسبوع بقيمة تبلغ 44 مليار جنيه.





وفقا للتقرير فإنه من المقرر تدبير تلك الاحتياجات التمويلية علي مدي 3 عطاءات من أذون وسندات الخزانة العامة، خلال الأسبوع الجاري.









وتسعي وزارة المالية لبيع أذون خزانة من أجال " 91، 273، 182، 364" يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ37.5 مليار جنيه، إذ تستهدف أن تبيع أجلي 91 و 273 يوما غدا الأحد بقيمة تبلغ 18 مليار جنيه.





ومع قدوم الخميس المقبل سيتم بيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 19.5 مليار جنيه.





ومن المقرر أن يتم بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه.