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فن

ويزو تنعي المخرج علي رجب: ربنا يرحمك ويغفر لك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:30 م
المخرج علي رجب
المخرج علي رجب
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محمد بدران
نعت ويزو نجمة مسرح مصر، المخرج على رجب الذي وافته المنية مساء اليوم السبت وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجهه إلى منزل الشاعر أحمد شتا وذلك عن عمر يناهز 56 عاما. 


وكتبت ويزو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثوالك الجنه ويثبتك عند السؤال ويلحقنا بيك علي الايمان".



وقدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من أبرز أعماله خالتى فرنسا وصايع بحر. 


ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة اﻷسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة اﻷسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للأخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999. 


وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدام", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و "خالتى فرنسا" و "بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلا وحيد "الوديعة والذئاب". يقوم "رجب" حاليا باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب برئ".


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