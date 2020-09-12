نشات الديهي: قانون التصالح مع المخالفات: "همسة عتاب"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة "همسة عتاب" من الدولة للمخالفين، لكي يوفقوا أوضاعهم، وبدونه سيكون "خيانة ما بعدها خيانة" في حق الدولة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن قانون التصالح يجابه ظاهرة اسشرت وتجذرت في المجتمع منذ 60 عامًا، حتى الجذور تعفت من الفساد في البناء.





وتابع "الديهي" : "ما جرى خلال هذه الفترة، محاولة لإنقاذ المريض وتصويب أوضاع كانت خاطئة".



