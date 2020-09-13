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تعليم

ليلى عبد المجيد: كلية الإعلام بدأت في تجهيز وحدة تعلم إلكترونية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
ليلى عبد المجيد
ليلى عبد المجيد
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احمد علام
أشادت الدكتورة ليلي عبد المجيد بالتعليم الهجين الذي سيطبق لأول مرة داخل جامعة القاهرة ، لافتة إلى ان الظروف التي يشهدها العالم في الفترة الحالية تحتم علينا أن نمنع اي زدحام داخل المدرجات والاحتكاك الجسدي بين الطلاب الذي قد يتسبب في انتشار فيروس كورونا.

وصرحت ليلي عبد المجيد استاذ الصحافة والإعلام،  لموقع "صدى البلد" أن كلية الإعلام، بدأت في تجهيز وحدة تعلم الكترونية لتساعد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتحويل المادة العلمية إلى مواد الكترونية جذابة ومشوقة تضيف للطلبة التفاعل مع استاذ المادة واستكمال المادة التعليمية.

وأشارت ليلي عبد المجيد إلى ان وحدة التعليم الالكترونية تعطي نوع من التفاعل بين الطالب واستاذ المادة واصدقائه عن طريق المشاركة بينهم في المقررات التعليمية باإأضافة إلى اكتشاف القدرة على تكوين الشخصية والتفكير والمناقشة والتحليل بين الطالب والاستاذ 

وأكدت استاذة الصحافة والإعلام، ان التعليم التقليدي لا غني عنه ولكن الظروف التي تشهدها مصر والعالم ايضًا تجعلهم يتجهون إلى استخدام التكنولوجيا بشكل ايجابي في التعليم وتقديم مقررات تعليمية بطرق واشكال جديدة تجذب الطالب .

واضحت ليلي عبد المجيد،  ان هناك لوائح متطورة تم طرحها من جانب الكلية تعتمد على برامج وتساعد الطلبة على التوجه إلى تخصصات جديدة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل بالاضافة إلى مقررات جديدة تلبي احتياجات الطلبة مثل صحافة الموبايل وصحافة البيانات وصحافة التليفزيون وغيرهم المقررات الجديدة
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