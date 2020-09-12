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محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ ورشة عمل حول آليات التعايش مع فيروس كورونا.. صور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:00 م
ورشة آليات التعايش
ورشة آليات التعايش مع فيروس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ورشة عمل عن مقترحات الشباب عن آليات التعايش مع فيروس كورونا المسجد ( كوفيد- 19) وذلك حسب خطة نادى التطوع بمركز شباب العطوانى التابع لمركز ومدينة إدفو.


وقد أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتعليمات من فتحى عبد الحافظ وكيل الوزارة، ومصطفى بسطاوى وكيل المديرية، وبإشراف شعبان سعد صالح مدير الإدارة والمنسق العام للتطوع بمديرية الشباب والرياضة، وعادل صالح مدير إدارة الشباب والرياضة بادفو.

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وقامت بتنفيذ الندوة منى محمد إبراهيم مسئول الربط الإلكترونى، وبمشاركة 20 مستفيد ، وبمشاركة مصطفى أحمد سعد رئيس مجلس إدارة مركز شباب العطوانى وسط اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد من إرتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد الإجتماعى.


وكان قد نجح لاعبو ولاعبات نادى التجديف والرياضات المائية بمحافظة أسوان فى الفوز بـ 15 ميدالية برونزية رجال وسيدات ، مع الحصول على المركز السادس على مستوى الجمهورية وذلك فى بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى للتجديف والتى أقيمت بمدينة العلمين الجديدة .


ومن جانبه قال المحاسب إيهاب زارع نائب رئيس مجلس إدارة نادى التجديف بأسوان والذى قام بمرافقة الفرق المشاركة فى البطولة بأن فرق نادى التجديف بأسوان شاركت بـ 27 لاعب ولاعبة تحت إشراف محمد يسرى المدير الفنى لفريق التجديف بالنادى ، ومحمد عمران المدير الإدارى للرياضات المائية بالنادى.

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ ورشة عمل حول آليات التعايش مع فيروس كورونا.. صور
الشباب والرياضة بأسوان تنفذ ورشة عمل حول آليات التعايش مع فيروس كورونا.. صور
الشباب والرياضة بأسوان تنفذ ورشة عمل حول آليات التعايش مع فيروس كورونا.. صور
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