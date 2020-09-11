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محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم ندوات عن القيم والسلوكيات المجتمعية .. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنظيم ندوة عن القيم والسلوكيات المجتمعية ضمن خطة نادى التطوع وذلك داخل مركز شباب أبو الربش بحرى.

وقد أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتعليمات من فتحى عبد الحافظ وكيل الوزارة، ومصطفى بسطاوى وكيل المديرية، وبإشراف شعبان سعد صالح مدير الإدارة والمنسق العام للتطوع بمديرية الشباب والرياضة، وعادل هاشم منسق نادى التطوع بمركز الشباب.

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وقامت بتنفيذ الندوة ميرفت يوسف منسق مشروع قيم وحياة بأسوان، وبمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات، ومحمد حسن الشاذلى مدير مركز شباب أبو الريش بحرى، وناصر حسن رئيس مجلس إدارة المركز.

هذا وقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن فتح باب التطوع لمهمة منسق فني بالمحافظات المختلفة من خلال البرنامج القومى سفراء ضد الفساد التابع للإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة عن 

قال فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن مهمة منسق فنى يهدف إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد فى حياتهم اليومية. 

كما يهدف أيضًا للوقوف ضد أى فكر تطرفى وعدم الإنسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصرى.
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