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محافظات

افتتاح مركز التوجيه المهنى بأسوان لخدمة الشباب والفتيات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:56 م
إفتتاح مركز التوجيه
إفتتاح مركز التوجيه المهنى بأسوان لخدمة الشباب والفتيات
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شاذلى عبد الفتاح
جهود متواصلة تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم الدعم والمساندة لمختلف الفئات قامت مؤسسة أم حبيبة بإفتتاح مركز التوجيه المهنى الذى يقدم خدماته لشباب وفتيات أسوان.

ويهدف المركز إلى مساعدة الشباب والفتيات على إستكشاف ذاتهم لتحديد أى المسارات المهنية الأنسب لهم و من ثم وضع خطة للتطوير المهنى لهم حيث يأتى ذلك ضمن أنشطة برنامج تنمية مهارات شباب أسوان الذى تقدمه مؤسسة أم حبيبة بالتعاون مع الشؤون الدولية الكندية .

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هذا ويعد مركز التوجيه المهنى بمؤسسة أم حبيبة ضمن أولى المراكز المختصة بالتطوير المهنى بمحافظة أسوان والذى يعمل وفقًا للقواعد والمعايير العلمية والدولية فى المجال، وقد تمت فعاليات الإفتتاح أون لاين لمراعاة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد شارك فى فعاليات الإفتتاح أحمد مصطفى الإستشارى الدولى فى مجال الإرشاد والتطوير المهنى الذى أكد أن مفهوم التطوير المهنى لا يقتصر على التوجيه الوظيفى فقط، ولكن يمتد إلى تطوير الشباب على مختلف الجوانب الشخصية والمهنية على حد سواء، لافتًا إلى أنه يأمل أن يتحول التطوير المهنى إلى ثقافة عامة نظرًا لأهميته الكبيرة لتعزيز إنتاجية المجتمعات.

وأشار محمد مصطفى على أهمية إدراج التوجيه المهنى داخل مناهج المنظومة التعليمية للتعامل مع المهارات والقدرات المتباينة بين الطلاب وتوجيههم مبكرًا لمسارهم المهنى الصحيح. 

وقالت وفاء بخيت مديرة برنامج تنمية مهارات شباب أسوان أن مركز التوجيه المهنى يقدم خدمات التوجيه والإرشاد المهنى تحت مظلة مركز التعليم المستمر بمؤسسة أم حبيبة والذى يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من خلال التوظيف وحثهم علي اكتشاف مهارتهم لإختيار مسارتهم المهنية والعلمية واتخاذ قرارات مهنية صائبة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد محمد عبد اللطيف نائب مدير برنامج تنمية مهارات شباب أسوان أن مركز التطوير المهنى يهدف إلى معالجة الفجوة بين مهارات الشباب والفتيات والمهارات المطلوبة فى سوق العمل لايجاد فرص وظيفية أفضل لخريجين وخريجات الجامعات و التعليم الفني والمهني ، كما يعمل المركز على تحسين قابلية التوظيف للشباب فى أسوان.

كما يقدم مركز التوجيه المهنى خدمات الإرشاد والتوجيه للشباب والفتيات وكذلك للمؤسسات وأصحاب الأعمال فى أسوان بهدف مساعدتهم فى زيادة فرصهم للنمو من خلال التخطيط المهنى الصحيح لموظفيها.

هذا وقد قام مركز التوجيه المهنى بمؤسسة أم حبيبة بتنفيذ عدد من المبادرات لشباب وفتيات أسوان وعلى رأسها مبادرة التطوير المهنى لطلبة وطالبات الثانوية العامة من خلال لقاءات تعريف وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور، وذلك بهدف دعم طلبة وطالبات الثانوية العامة المقبلين على الجامعة لتحديد مساراتهم المهنية على نحو علمي، بالإضافة إلى مبادرة التوجيه المهنى للعاملين والعاملات فى قطاع التمريض.
افتتاح مركز التوجيه المهنى بأسوان لخدمة الشباب والفتيات
افتتاح مركز التوجيه المهنى بأسوان لخدمة الشباب والفتيات
افتتاح مركز التوجيه المهنى بأسوان لخدمة الشباب والفتيات
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