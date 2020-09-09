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محافظات

لحظة إنقاذ شاب خلال محاولته الانتحار في أسوان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:55 م
لحظة إنقاذ شاب اثناء
لحظة إنقاذ شاب اثناء محاولته الانتحار بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أقدم أحد الشباب بمدينة أسوان على الإنتحار من أعلى سطح منزل بشارع الغازات التابع لحى جنوب مدينة أسوان وهو ما تداوله رواد التواصل الإجتماعى الفيس بوك.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية من إنقاذه حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، بلاغا بمحاولة شاب الانتحار من خلال إلقاء نفسه من أعلى سطح منزل بشارع الغازات التابع لحى جنوب مدينة أسوان. 

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جاء ذلك أثناء محاولة الشرطة القبض عليه على ذمة أحد القضايا - بحسب التحريات الأولية - إلا أنه تم إنقاذه فى النهاية بواسطة الحماية المدنية والتى دفع رجالها بسلم كهربائى ممتد لأعلى سطح المنزل، وتم إلقاء القبض على الشاب واقتياده لقسم شرطة أسوان أول لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان خلال حملاتها التى شنتها بمختلف المراكز والمدن لضبط الهاربين من أحكام من تنفيذ 512 حكمًا قضائيًا .

وشملت الأحكام تنفيذ 123 حكم حبس جزئى، بجانب تنفيذ 28 حكم حبس مستأنف، و222 أحكام غرامات، علاوة على 139 أحكام مخالفات وضبط هارب من حكم جنايات.

لحظة إنقاذ شاب خلال محاولته الانتحار في أسوان
لحظة إنقاذ شاب خلال محاولته الانتحار في أسوان
لحظة إنقاذ شاب خلال محاولته الانتحار في أسوان
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