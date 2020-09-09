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محافظات

لحظة فرز الأصوات بلجان جولة إعادة انتخابات الشيوخ بأسوان..شاهد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:02 م
لحظة فرز أصوات الناخبين
لحظة فرز أصوات الناخبين داخل لجان الإقتراع لجولة بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

بدأت أعمال فرز صناديق الإقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان بمختلف اللجان الإنتخابية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.


جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية تصل لنحو مليون و35 ألفا و571 ناخبا وناخبة مقيدين بالجداول الإنتخابية،وموزعين على 255 لجنة فرعية ولجنة عامة بمراكز المحافظة الخمس "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".


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وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء، جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، واستمرت حتى اليوم الأربعاء .


 يذكر أن جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان تجرى داخل 255 لجنة فرعية ولجنة عامة ويشارك فيها نحو مليون و35 الفا و571 ناخبا وناخبة من المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة .


ويتنافس فى جولة الإعادة 4 مرشحين بمدينة أسوان هم اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومن مركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن ".


كان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان أوضح أنه يشرف علي جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 255 قاضيا باللجان الفرعية بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشارا احتياطيا.


ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.


ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.

لحظة فرز الأصوات بلجان جولة إعادة انتخابات الشيوخ بأسوان..شاهد
لحظة فرز الأصوات بلجان جولة إعادة انتخابات الشيوخ بأسوان..شاهد
لحظة فرز الأصوات بلجان جولة إعادة انتخابات الشيوخ بأسوان..شاهد
لحظة فرز الأصوات بلجان جولة إعادة انتخابات الشيوخ بأسوان..شاهد
لحظة فرز الأصوات بلجان جولة إعادة انتخابات الشيوخ بأسوان..شاهد
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