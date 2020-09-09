شباب أسوان يساعدون الناخبين في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ .. صور

تشهد فعاليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة أسوان ملحمة وطنية، من خلال مشاركة مختلف فئات المجتمع الأسوانى فى تقديم الخدمات المختلفة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية.









وفى هذا الإطار واصل الشباب المتطوع وأعضاء برلمان الشباب والطلائع بمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضه بأسوان، التواجد أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بإدارة شباب دراو ومركز شباب الجعافرة لحث المواطنين على المشاركة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمانًا لسلامة الناخبين ضد انتشار ڤيروس كورونا.









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يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمشاركة كافة الكيانات الشبابية التطوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فى تنظيم اللجان وتوثيق الانتخابات لحظة بلحظة ، بجانب تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من فتحى عبد الحافظ مدير المديرية وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوى وكيل المديرية للشباب.









يذكر أن جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان تجرى داخل 255 لجنة فرعية ولجنة عامة ويشارك فيها نحو مليون و35 الفا و571 ناخبا وناخبة من المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة .









ويتنافس فى جولة الإعادة 4 مرشحين بمدينة أسوان هم اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومن مركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن ".









كان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان أوضح أنه يشرف علي جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 255 قاضيا باللجان الفرعية بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشارا احتياطيا.









ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.







