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محافظات

بعد مرور 9 سنوات.. محافظ أسوان يسلم عقود تمليك مساكن أصحاب واضعى اليد على دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعى.. فيديو وصور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:30 م
تسليم عقود التمليك
تسليم عقود التمليك
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شاذلى عبد الفتاح
وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقود الدفعة الأولى لتمليك الأراضى المقام عليها مساكن 15 أسرة بمراكز ومدن أسوان وكوم أمبو وإدفو بإجمالى 50 أسرة مستهدف تمليكهم خلال الفترة الحالية حيث يأتى ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإقتصادى .

وقال المحافظ بأنه جاء تسليم هذه العقود بعد مرور أكثر من 9 سنوات من تقديم طلبات التقنين طبقًا للأراضى الخاضعة لقانون السجل العينيى رقم  142 لسنة  1964 حيث سيتم توقيع العقود وتسليمها على دفعات للمستحقين نظرًا لتحقيق التباعد ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

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وأكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك يتوازى مع تمليك الأراضى وتقنينها لواضعى اليد لكى تكون بصفة مستمرة وهادئة وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والمعيشى طبقًا لقانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع وتوقيع عقود تمليك المساكن الخاصة لواضعى اليد .

ولفت أشرف عطية إلى أنه في نفس الإتجاه تم توقيع وتسليم 121 عقد طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك بعد سداد المنتفع لمقدم التعاقد في حساب حق الشعب بنسب تتراوح ما بين 15 % إلى 25 % من إجمالى قيم الأرض المقام عليه مسكنه ، مع خصم 10 % لمن يسدد كامل قيمة الأرض دفعة واحدة .

وكشف محافظ أسوان بأنه جارى أيضًا تمليك المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة بمنطقة البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة طبقًا للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 حيث جارى قيام المنتفعين بإنهاء إجراءات التقنين من خلال دفع رسوم الرفع المساحى ثم المعاينة والتسعير تمهيدًا لتقنين أوضاعهم بشكل نهائى .
بعد مرور 9 سنوات.. محافظ أسوان يسلم عقود تمليك مساكن أصحاب واضعى اليد على دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعى.. فيديو وصور
بعد مرور 9 سنوات.. محافظ أسوان يسلم عقود تمليك مساكن أصحاب واضعى اليد على دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعى.. فيديو وصور
بعد مرور 9 سنوات.. محافظ أسوان يسلم عقود تمليك مساكن أصحاب واضعى اليد على دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعى.. فيديو وصور
بعد مرور 9 سنوات.. محافظ أسوان يسلم عقود تمليك مساكن أصحاب واضعى اليد على دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعى.. فيديو وصور
بعد مرور 9 سنوات.. محافظ أسوان يسلم عقود تمليك مساكن أصحاب واضعى اليد على دفعات لتحقيق التباعد الاجتماعى.. فيديو وصور
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