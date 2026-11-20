كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن وجود حالة من الغضب بين لاعبي الزمالك، بسبب طريقة صرف المستحقات المالية للاعبين الأجانب، في ظل استمرار تأخر حصول عدد من لاعبي الفريق على مستحقاتهم.



وقال إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «هناك حالة من الغضب بين لاعبي الزمالك بسبب صرف مستحقات اللاعبين الأجانب، ووعد عبد الناصر محمد، مدير الكرة، اللاعبين بصرف دفعة من مستحقاتهم المتأخرة قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، مع دراسة مقترح صرف بعض المكافآت السابقة، وذلك بعد اعتراض عدد من اللاعبين على حصول الأجانب على مستحقاتهم بالكامل».



وأضاف: «استقر الزمالك على بيع شيكو بانزا وعدي الدباغ بنهاية الموسم، حال تلقيهما عروضًا مالية مناسبة، بسبب الأزمات المتكررة التي يثيرها الثنائي بشأن مستحقاتهما المالية».



وتابع: «كان هناك اتجاه داخل النادي لبيع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال قبول استئناف الزمالك على عقوبة إيقاف القيد التأديبية».



واختتم الكومي تصريحاته قائلًا: «الزمالك يرفض تجديد عقد اللاعب مصطفى الزناري، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي».