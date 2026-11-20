كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في ملف إنشاء فرع نادي الزمالك الجديد بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد توقيع العقود الخاصة بالأرض من جانب حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن الزمالك سيبدأ خلال الأيام المقبلة إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاص بالأرض، تمهيدًا لاستكمال خطوات تنفيذ المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف التوسع الجغرافي للنادي، وتعظيم استثماراته، وتطوير أصوله، إلى جانب توفير خدمات ومنشآت رياضية واجتماعية إضافية لأعضاء القلعة البيضاء.

وأضاف أن إدارة الزمالك تعتزم العمل على تسويق العضويات الجديدة بالفرع، من خلال استهداف النقابات والكيانات الإدارية والاتحادات، بهدف تحقيق أكبر عائد مالي ممكن في أسرع وقت، بما يسهم في دعم موارد النادي وتمويل المشروع.