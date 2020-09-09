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محافظات

قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:13 م
التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
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شاذلى عبد الفتاح
قبل ساعات قليلة من إغلاق لجان الإقتراع في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 لا يزال الناخبون يتوافدون في إقبال ملحوظ من السيدات والرجال على 255 لجنة فرعية بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم داخل قبة المجلس.

وبالتوازى مع عملية التصويت شهدت اللجان الإنتخابية فرض الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية خارج وداخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا ولضمان الحفاظ على سلامة الناخبين والمراقبين.

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يذكر أن جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان تجرى داخل 255 لجنة فرعية ولجنة عامة ويشارك فيها نحو مليون و35 الفا و571 ناخبا وناخبة من المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة .

ويتنافس فى جولة الإعادة 4 مرشحين بمدينة أسوان هم اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومن مركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن ".

كان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان أوضح أنه يشرف علي جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 255 قاضيا باللجان الفرعية بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشارا احتياطيا.

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجاري.
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور
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