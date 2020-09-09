قبل ساعات من إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ .. توافد ملحوظ لأهالى أسوان على لجان الاقتراع .. صور

يذكر أن جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان تجرى داخل 255 لجنة فرعية ولجنة عامة ويشارك فيها نحو مليون و35 الفا و571 ناخبا وناخبة من المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة .

كان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان أوضح أنه يشرف علي جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 255 قاضيا باللجان الفرعية بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشارا احتياطيا.





ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.





ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجاري.