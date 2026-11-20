كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال إبراهيم عادل، لاعب نادي نورشيلاند الدنماركي، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على مسؤولي الأهلي فكرة التعاقد مع إبراهيم عادل في يناير، في ظل اعتقادهم بوجود فرصة لإتمام الصفقة.

وأشار إلى أن سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على ملف الكرة، كان معجبًا في مرحلة سابقة بإمكانيات اللاعب وقدراته الفنية، وهو ما دفع الوكلاء إلى الاعتقاد بإمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأكد أمير هشام أن الأهلي لم يحسم موقفه حتى الآن من التعاقد مع إبراهيم عادل، كما لم يحدث أي تواصل رسمي مع اللاعب أو وكلائه، ولم يمنح النادي أي إشارات لبدء المفاوضات، مشددًا على أن عصام سراج الدين، مدير التعاقدات، لم يتحرك للتفاوض بشأن الصفقة.

وأضاف أن اسم إبراهيم عادل موجود ضمن قائمة الترشيحات، لكن الأهلي لا يضع تدعيم مركز الجناح على رأس أولوياته خلال يناير، إلا في حالة حدوث إصابة قوية أو ظرف طارئ يستدعي التحرك، على غرار ما حدث في ملف يوسف بلعمري، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتجه النادي نحو ضم توفيق محمد.

واختتم بأن هناك ظروفًا طارئة قد تفرض نفسها على حسابات الأهلي في سوق الانتقالات، وهو ما قد يغير خطط النادي خلال الفترة المقبلة.