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محافظات

لجنة المساكن الآيلة للسقوط تتفقد عددا من المنشآت بأسوان.. صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:13 م
لجنة المساكن الايلة
لجنة المساكن الايلة للسقوط تتفقد عدد من المنشآت بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قامت لجنة برئاسة العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لجولة تفقدية للوقوف على آخر التطورات للحالة الإنشائية لعدد من المباني، المحيطة بميدان المحطة، كما تمت المعاينة لأحد العقارات بشارع سعد زغلول، وسط مدينة أسوان.

وقد ضمت اللجنة كل الدكتور خالد عابدين عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، والمهندس أحمد يوسف مدير التنظيم، وطارق المعداوى حى غرب المدينة، ومحمود بهاء نائب رئيس المدينة.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهدف بذل كل جهد لتطوير مدينة أسوان بالشكل اللائق.


وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد وزارة السياحة والأثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ومديرى الأثار ومتحف النوبة والمشروعات ويأتى ذلك من أجل تجهيز المزارات والمواقع الأثرية والسياحية لإستقبال أفوج السياحة الدولية والداخلية بالشكل الحضارى المطلوب .

وقد أكد محافظ أسوان على أهمية رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بجانب دعمها بحمامات عمومية ثابتة ومتنقلة ، بالإضافة إلى إمتداد ذلك للميادين الرئيسية وأماكن إنتظار الحافلات السياحية .

واشاد بدور وزارة السياحة والأثار في تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيله وأبو سمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التى تتمتع بها أسوان ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة فى تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحى وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية ، فضلًا عن طرح الحديقة الإستوائية للاستثمار السياحى .
لجنة المساكن الآيلة للسقوط تتفقد عددا من المنشآت بأسوان.. صور
لجنة المساكن الآيلة للسقوط تتفقد عددا من المنشآت بأسوان.. صور
لجنة المساكن الآيلة للسقوط تتفقد عددا من المنشآت بأسوان.. صور
لجنة المساكن الآيلة للسقوط تتفقد عددا من المنشآت بأسوان.. صور
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