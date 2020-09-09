اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ بأسوان تبدأ رصد نتائج الفرعيات في جولة الإعادة.. شاهد

بدأت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان منذ قليل البدء فى رصد نتائج اللجان الفرعية وعددها 255 لجنة.





ويبدأ عمل اللجنة العامة من خلال لجنة الحفظ والتى تقوم بمراجعة الأوراق والأصوات الباطلة والصحيحة ، ثم رصد جميع الأصوات عن يومى الانتخابات من خلال لجنة الرصد، وعقب الإنتهاء منه؛ سيتم إعلان أسماء الحاصلين على الأصوات من المرشحين، وكذلك النتيجة؛ عقب الإنتهاء من الرصد، حيث سيتم إعلان إجمالى الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، والبالغ عددهم 4 فى جولة الإعادة .

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وأغلقت لجان الإقتراع عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الذى يمثل اليوم الثانى لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بأسوان بمختلف اللجان الإنتخابية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية تصل لنحو مليون و35 ألفا و571 ناخبا وناخبة مقيدين بالجداول الإنتخابية ، وموزعين على 255 لجنة فرعية ولجنة عامة بمراكز المحافظة الخمس "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

وبدأت أمس الثلاثاء، جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وأستمرت حتى اليوم الأربعاء .

ويتنافس فى جولة الإعادة 4 مرشحين بمدينة أسوان هم اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومن مركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز إدفو ياسر عبد الحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن ".

وكان المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان أوضح أنه يشرف علي جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 255 قاضيا باللجان الفرعية بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشارا احتياطيا.

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.