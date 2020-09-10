قطع المياه عن منطقة السيل الريفى بأسوان.. تفاصيل

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن قطع المياه عن منطقة السيل الريفى نظرًا للقيام بأعمال ربط بشبكة المياه .
وسيتم قطع المياه من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الجمعة 11 / 9 / 2020 حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت 12 / 9 / 2020 .
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لمدة 11 ساعة.. مياه أسوان تعلن عن قطع الخدمة عن 10 مناطق مساء الغد
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم ، وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
ويأتى ذلك في إطار الدور الخدمي لمحافظة أسوان ، والإعلان عن المدة التى سيتم إنقطاع المياه بها حتى يتمكن الأهالى والمواقع المنطقة من توفير احتياجاتهم من المياه خلال المدة التى تتم فيها الأعمال .
وسيتم قطع المياه من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الجمعة 11 / 9 / 2020 حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت 12 / 9 / 2020 .
وأقرأ أيضًا :
لمدة 11 ساعة.. مياه أسوان تعلن عن قطع الخدمة عن 10 مناطق مساء الغد
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم ، وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
ويأتى ذلك في إطار الدور الخدمي لمحافظة أسوان ، والإعلان عن المدة التى سيتم إنقطاع المياه بها حتى يتمكن الأهالى والمواقع المنطقة من توفير احتياجاتهم من المياه خلال المدة التى تتم فيها الأعمال .