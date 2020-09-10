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محافظات

قطع المياه عن منطقة السيل الريفى بأسوان.. تفاصيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:03 م
قطع المياه
قطع المياه
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن قطع المياه عن منطقة السيل الريفى نظرًا للقيام بأعمال ربط بشبكة المياه .

وسيتم قطع المياه من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الجمعة 11 / 9 / 2020 حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت 12 / 9 / 2020  .

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وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم ، وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

ويأتى ذلك في إطار الدور الخدمي لمحافظة أسوان ، والإعلان عن المدة التى سيتم إنقطاع المياه بها حتى يتمكن الأهالى والمواقع المنطقة من توفير احتياجاتهم من المياه خلال المدة التى تتم فيها الأعمال .

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