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محافظات

لمدة 11 ساعة.. مياه أسوان تعلن عن قطع الخدمة عن 10 مناطق مساء الغد

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:47 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع المياه عن 10 مناطق شرق المدينة. 


وسوف يستمر قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء غد الجمعة الموافق ٥ يونيو وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي السبت الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٠ .


وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن قطع المياه يشمل مناطق: شارع كسر الحجر ومناطق الشيخ هارون والبشارية وكيما وعزب كيما.


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هذا وتشمل أعمال قطع مياه الشرب الصداقة القديمة ومساكن الأولى بالرعاية والمدينة الصناعية والسيل، علاوة على مناطق طريق السماد، فضلًا عن ضعف المياه بمناطق وسط المدينة.

وأشار بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن قطع المياه يأتى نظرًا للقيام بأعمال ربط خطوط مياه الشرب للعمارات الجديدة الخاصة بمشروع تطوير منطقة الصحابي، بجانب عمل الصيانة اللازمة لبعض المحابس طريق السادات وجبل شيشة .

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضًا الجهات الخدمية المعنية بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب، مع الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ فى حالة طلب سيارات وفناطيس لإمدادهم بمياه الشرب مجانًا.
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