الشباب والرياضة بأسوان: فتح باب التطوع لمهمة منسق فني

أعلن البرنامج القومى سفراء ضد الفساد التابع للإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع لمهمة منسق فني بالمحافظات المختلفة.





قال فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن مهمة منسق فنى يهدف إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد فى حياتهم اليومية.





واقرأ أيضًا:





كما يهدف أيضًا للوقوف ضد أى فكر تطرفى وعدم الإنسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصرى.





ويتم تنفيذ هذا البرنامج فى ١٧ محافظة هذا العام وهى القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والوادى الجديد، بجانب البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والدقهلي والغربية والبحيرة والإسكندرية. علمًا بأن يكون آخر موعد لتلقى طلبات التقديم يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر فى تمام الساعة 4 مساءًا، وسيتم إبلاغ المقبولين بموعد المقابلات الشخصية.





ويكون التقديم على الايميل التالى: