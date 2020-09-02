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محافظات

كل نقطة بتفرق.. ندوة تثقيفية بصحة أسوان عن ترشيد المياه.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:38 م
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
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شاذلى عبد الفتاح
عقدت مديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تثقيفية تحت شعار " كل نقطة بتفرق " بمقر مركز تدريب بالنفق .

ويأتى تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه بهدف توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها .

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و تكثف إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى من نشاطها التوعوى والإرشاد مستهدفة العديد من الجهات المختلفة بأسوان ومنها مركز شباب الحصايا ، ومدرية الصحة ، والطب البيطرى حيث نظمت معهم ندوات عن كيفية التعامل الأمثل مع مياه الشرب والحفاظ عليها والترشيد فى استخداماتها المختلفة.

كما واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عقد الندوات مع المصالح الحكومية وموظفي الإدارة التعليمية حيث تم عقد ندوة توعية حول أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها ومعرفة الجهود المبذولة لتوفير كوب ماء نظيف.

ويتم تنظيم هذه الندوات التوعوية بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وأيضًا المديريات الخدمية المختلفة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها ونشر الفكر التوعوى للفئات المتعددة داخل المجتمع .

كل نقطة بتفرق.. ندوة تثقيفية بصحة أسوان عن ترشيد المياه.. صور
كل نقطة بتفرق.. ندوة تثقيفية بصحة أسوان عن ترشيد المياه.. صور
كل نقطة بتفرق.. ندوة تثقيفية بصحة أسوان عن ترشيد المياه.. صور
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