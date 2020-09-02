كل نقطة بتفرق.. ندوة تثقيفية بصحة أسوان عن ترشيد المياه.. صور

عقدت مديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تثقيفية تحت شعار " كل نقطة بتفرق " بمقر مركز تدريب بالنفق .
ويأتى تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه بهدف توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها .
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و تكثف إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى من نشاطها التوعوى والإرشاد مستهدفة العديد من الجهات المختلفة بأسوان ومنها مركز شباب الحصايا ، ومدرية الصحة ، والطب البيطرى حيث نظمت معهم ندوات عن كيفية التعامل الأمثل مع مياه الشرب والحفاظ عليها والترشيد فى استخداماتها المختلفة.
كما واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عقد الندوات مع المصالح الحكومية وموظفي الإدارة التعليمية حيث تم عقد ندوة توعية حول أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها ومعرفة الجهود المبذولة لتوفير كوب ماء نظيف.
ويتم تنظيم هذه الندوات التوعوية بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وأيضًا المديريات الخدمية المختلفة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها ونشر الفكر التوعوى للفئات المتعددة داخل المجتمع .
ويأتى تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه بهدف توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها .
واقرأ أيضًا :
مياه الشرب بأسوان تنظم احتفالية عن الأسبوع المائى "كل نقطة بتفرق".. صور
و تكثف إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى من نشاطها التوعوى والإرشاد مستهدفة العديد من الجهات المختلفة بأسوان ومنها مركز شباب الحصايا ، ومدرية الصحة ، والطب البيطرى حيث نظمت معهم ندوات عن كيفية التعامل الأمثل مع مياه الشرب والحفاظ عليها والترشيد فى استخداماتها المختلفة.
كما واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عقد الندوات مع المصالح الحكومية وموظفي الإدارة التعليمية حيث تم عقد ندوة توعية حول أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها ومعرفة الجهود المبذولة لتوفير كوب ماء نظيف.
ويتم تنظيم هذه الندوات التوعوية بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وأيضًا المديريات الخدمية المختلفة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها ونشر الفكر التوعوى للفئات المتعددة داخل المجتمع .