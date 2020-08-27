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محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم حملة " لأنى رجل" الأسبوع المقبل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:10 م
الشباب والرياضة بأسوان
الشباب والرياضة بأسوان تنظم حملة " لأنى رجل " الأسبوع القادم
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن إنطلاق فعاليات حملة " لأنى رجل" والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة حيث تستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 2020/8/29 إلى 2020/8/31 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

قالت شيماء فؤاد أحمد المدير التنفيذى للمجلس القومى للمرأة فرع أسوان إن الحملة تستهدف توصيل 7 رسائل أساسية للرجال والشباب  تتمثل فى دعم الرجل للمرأة فى العمل والتعليم ، وممارسة الرياضة ، والمشاركة فى الأعمال المنزلية ، والتعامل مع المرأة فى العمل والدراسة بإحترام ، والمشاركة فى تربية الأولاد ، ومناهضة العنف ضد المرأة .

وأوضح فتحى محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان أن حملة " لأنى رجل " ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وقال إن الحملة تهدف أيضًا إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل الشباب من المتطوعين من المجتمع المدنى حيث تم ترشيح عدد من مراكز الشباب و الأندية الرياضية بأسوان ليتم من خلالها تنفيذ عدد من الندوات المتنوعة .
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