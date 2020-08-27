الشباب والرياضة بأسوان تنظم حملة " لأنى رجل" الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن إنطلاق فعاليات حملة " لأنى رجل" والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة حيث تستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 2020/8/29 إلى 2020/8/31 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





قالت شيماء فؤاد أحمد المدير التنفيذى للمجلس القومى للمرأة فرع أسوان إن الحملة تستهدف توصيل 7 رسائل أساسية للرجال والشباب تتمثل فى دعم الرجل للمرأة فى العمل والتعليم ، وممارسة الرياضة ، والمشاركة فى الأعمال المنزلية ، والتعامل مع المرأة فى العمل والدراسة بإحترام ، والمشاركة فى تربية الأولاد ، ومناهضة العنف ضد المرأة .





وأوضح فتحى محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان أن حملة " لأنى رجل " ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



