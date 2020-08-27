إصابة شخص في انهيار منزل بأسوان.. وضبط 751 هاربا من أحكام

تعرض شخص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة الشونة بوسط مدينة أسوان مساء اليوم الخميس.









تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين ملك لشخص يدعى "منصور" مما أدى إلى إصابة شخص.









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وعلى الفور تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









ومن ناحية أخرى كانت قد تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان من ضبط 751 حكمًا متنوعًا شملت 170 حكم حبس جزئى و16 حكم حبس مستأنف و389 أحكام غرامات و173 أحكام المخالفات.







