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حوادث

إصابة شخص في انهيار منزل بأسوان.. وضبط 751 هاربا من أحكام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:44 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض شخص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة الشونة بوسط مدينة أسوان مساء اليوم الخميس.


تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين ملك لشخص يدعى "منصور" مما أدى إلى إصابة شخص. 


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وعلى الفور تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ومن ناحية أخرى كانت قد تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان من ضبط 751 حكمًا متنوعًا شملت 170 حكم حبس جزئى و16 حكم حبس مستأنف و389 أحكام غرامات و173 أحكام المخالفات.


ويتم تنفيذ الحملة فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.  
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