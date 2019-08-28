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محافظات

قرار بإزالة فورية لعقار منهار جزئيا لحماية أرواح المواطنين بأسوان.. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:48 ص
قرار بإزالة فورية
قرار بإزالة فورية لعقار منهار جزئيا لحماية أرواح المواطنين
شاذلى عبد الفتاح
عقب إخطاره بوقوع إنهيار جزئى بمنزلين بنجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش قبلى دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو إصابات أو الممتلكات الخاصة أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته بتوفير وحدتين سكنيتين بمساكن الإيواء العاجل بمنطقة الصداقة القديمة لإقامة الأسرتين اللتان تعرض منزلهما للإنهيار الجزئى لحماية أفرادهم من التعرض للخطورة أو أى أضرار حيث أن إحداهما مكونة من 4 أفراد والأخرى من 3 أفراد .

صرح بذلك اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة والذى توجه على الفور لموقع المنزلين وأشرف ميدانيًا على إحتواء تداعيات الواقعة بحضور المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأمن .

وقد تم تخصيص سيارات من الوحدة المحلية لنقل محتويات المنزلين من أثاثات وأجهزة منزلية وغيرها إلى شقق الإيواء العاجل المخصصة لهم ، بجانب تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بإصدار قرار إخلاء وبناءًا عليه إصدار قرار إزالة فورية للمنزلين نظرًا لخطورتهما فى حالة حدوث إنهيار كلى على المقيمين بالمنطقة المحيطة بهما .

وأشار اللواء خالد جمعة إلى أنه من الإجراءات العاجلة أيضًا فقد تم إيفاد لجنة فنية من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أسباب الإنهيار الجزئى والتى أشارت إلى أنه جاء نتيجة وجود تسرب من خط مياه قديم مما أدى إلى حدوث إنهيار أرضى وبالتالى أثر ذلك على الحالة الإنشائية للمنزلين .

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