مباحث أسوان تضبط متهم بتزوير الجوزات

تمكنت مباحث الجوازات بأسوان من القبض على أحد أكبر المتهىين بأعمال التزوير من خلال قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بإنهاء إجراءات إقامة مصرية للأفارقة، وكذلك أوراق عليها أختام صادرة من الجوازات.
وعلى الفور تم التحفظ على المتهم والمضبوطات للعرض على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وصلت للعقيد محمود فيصل رئيس وحدة مباحث جوازات أسوان تفيد بقيام أحد الأشخاص بتزوير أختام إقامة للسودانيين الراغبين في الحصول على إقامة بالبلاد بعد إيهامهم بإنهاء هذه الأختام وإجراءات حصولهم على الإقامة.
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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكنت مباحث جوازات أسوان، من ضبط المتهم ويدعى "ا.م.ا" وبحوزته أختام إقامة منسوب صدورها للجوازات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرائم، وأنه يقابل عملائه بالاسم المستعار خشية افتضاح أمره.
وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 5143 قسم أول أسوان، وقضايا أخرى.
وعلى الفور تم التحفظ على المتهم والمضبوطات للعرض على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وصلت للعقيد محمود فيصل رئيس وحدة مباحث جوازات أسوان تفيد بقيام أحد الأشخاص بتزوير أختام إقامة للسودانيين الراغبين في الحصول على إقامة بالبلاد بعد إيهامهم بإنهاء هذه الأختام وإجراءات حصولهم على الإقامة.
واقرأ أيضًا: ضبط 715 هاربا و29 قضية تموينية و8 متهمين بأسوان
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكنت مباحث جوازات أسوان، من ضبط المتهم ويدعى "ا.م.ا" وبحوزته أختام إقامة منسوب صدورها للجوازات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرائم، وأنه يقابل عملائه بالاسم المستعار خشية افتضاح أمره.
وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 5143 قسم أول أسوان، وقضايا أخرى.