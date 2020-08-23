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حوادث

ضبط 715 هاربا و29 قضية تموينية و8 متهمين بأسوان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:55 ص
كلبش
كلبش
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شاذلى عبد الفتاح
استكملت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

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وفى هذا الاتجاه تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  8 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، حيث تم التحفظ علي المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.  


وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح نارى، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس تزن 2 كجم.


وفى نفس السياق نجحت الجهود من ضبط 715 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.


وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 136 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 25 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 369 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 179 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة ، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية ، بجانب ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضية لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، بالإضافة إلى 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 قضية لعدم حمل شهادة صحية.


وفي مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 107 مخالفة متنوعة شملت 95 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام ، و12 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة.
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