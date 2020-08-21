ضبط 836 هاربًا من أحكام و9 متهمين بحوزتهم 6 كيلو بانجو بـ أسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





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يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى للقيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة حيث تم التحفظ علي المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.





وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (6.200) كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن (250) جراما.





وفى نفس السياق نجحت الجهود من ضبط 836 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.



