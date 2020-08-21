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محافظات

غلق مخبز في أسوان خالف وزن الرغيف

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شاذلى عبد الفتاح
أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمديرية التموين بغلق  أحد المخابز البلدية خلف نقطة شرطة كيما بمدينة أسوان بعد ورود شكوى مصورة من أحد المواطنين بمخالفة المخبز للأوزان القانونية لأرغفة العيش التي يبيعها مع سوء جودتها.

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة وتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المخابز للتأكد من إلتزامها بوزن وجودة رغيف العيش .

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كان محافظ أسوان، أمر بإعادة تشغيل المخبز البلدى بعد شكوى المواطنين للمحافظ خلال جولتة الميدانية المفاجئة داخل المنطقة بتوقف المخبز عن العمل.  

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء على الإستجابة السريعة بتشغيل المخبز للوفاء بإحتياجات أهالى المنطقة من رغيف العيش بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة. 

وطالب أشرف عطية بالاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة العامة بمنطقة صحارى والتى تقوم بأعمالها إحدى الشركات التابعة لشركة المحطات المائية للكهرباء.
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