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تعليم

لجنة للمرور الميدانى على مدارس أسوان للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:22 م
جانب من المرور الميدانى
جانب من المرور الميدانى
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شاذلى عبد الفتاح
إستكملت لجنة برئاسة العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد مرورها الميدانى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للإطمئنان على جاهزية كافة اللجان الإمتحانية  بالمدارس التى ستشهد إستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء إمتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020 حيث ستنطلق صباح الغد السبت 22 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر القادم. 

وقد صرح العميد أيمن رضا بأن اللجنة قامت بالمرور على مختلف المدارس داخل المدن والمراكز التى ستستضيف لجان إمتحانات الثانوية العامة بالدور الثانى للتأكد من جاهزيتها وإلتزامها بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

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ولفت أيمن رضا إلى أنه تم التأكيد على توافر المبردات وأجهزة التهوية بكافة اللجان الإمتحانية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة.

وشددت اللجنة على مسئولى التربية والتعليم بضرورة إلتزام الطلاب والطالبات بإرتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها ، هذا بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لإخراج الأجواء الإمتحانية على الوجه الأكمل .

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان قبول طلبات تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية إلى مدارسها للعام الدراسى 2020 /2021 وذلك حتى يوم الخميس 3 سبتمبر القادم.
لجنة للمرور الميدانى على مدارس أسوان للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
لجنة للمرور الميدانى على مدارس أسوان للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
لجنة للمرور الميدانى على مدارس أسوان للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
لجنة للمرور الميدانى على مدارس أسوان للتأكد من جاهزيتها لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
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